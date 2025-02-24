Близнюки, Лев і Терези, у вас є всі шанси, щоб опинитись на романтичному побаченні вже цього тижня, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку полюбляє флірт і нові знайомства, тому цього тижня доля може підкинути спонтанне побачення. Ймовірно, Близнюки зустрінуть когось цікавого, або ж старий знайомий захоче проявити ініціативу. Варто розраховувати на неочікуваний розвиток подій, тому лишіть місце на імпровізацію та не бійтесь знайомитись з новими людьми.

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Лев

Леви просто обожнюють романтику і все, що з нею пов'язано. Цього тижня доля підкине можливість опинитись у центрі любовної історії. Ймовірно, це буде пристрасне побачення, яке запам'ятається на тривалий час. Можливо, саме вам доведеться зробити перший крок.

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Терези

Цей знак зодіаку можна віднести до справжніх романтиків. Цього тижня Терези отримають запрошення на побачення від людини, яка давно проявляє знаки уваги. А якщо ж уже перебуваєте у стосунках, то партнер продемонструє приємний сюрприз – вечерю при свічках, спільну подорож або несподіваний подарунок. Астрологи кажуть, що не варто відмовлятись від таких зустрічей, адже це може бути саме те, що вам потрібно.

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