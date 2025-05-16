Слишком больно, чтобы снова довериться: 2 знака зодиака, которые никогда не простят измену

Мелкую ссору простить можно, а вот измену – почти никогда. Для избранных знаков зодиака доверие – это святое, а если его нарушить, то пути назад не будет.

Телец и Скорпион, ваше отношение к измене является оправданным и понятным, не стоит возвращаться к тому, что делает больно, пишет Lifestyle24.

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Телец

Это один из тех знаков зодиака, который имеет в себе лучшие качества: верность, терпеливость и доброту. Поэтому измена для Тельцов – двойной удар. Если разрушить оказанное доверие, то это будет началом конца. Даже если пройдет определенный период времени и поступит извинения – этот знак зодиака не сможет чувствовать себя рядом с этим человеком расслабленно, не вспоминая о полученной боли.

Гороскоп для Тельцов

Скорпион

У Скорпионов хорошо развито внутреннее чувство. Если их предать – они это запомнят на всю жизнь. Не обязательно, что это будет местью, однако искреннего прощения ждать точно не стоит. Измена – это не просто обыденный поступок, а удар в самое сердце.

Гороскоп для Скорпионов

Разбитое сердце также может стать следствием чьей-то измены. К сожалению, не для всех май завершится на позитивной ноте.