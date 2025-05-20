Любовь в воздухе: 2 знака зодиака, которые уже на этой неделе пойдут на романтическое свидание

Судьба на этой неделе благосклонна к двум знакам зодиака в романтической сфере. Они получат шанс на незабываемое свидание.

Близнецы и Козерог, откройтесь новым эмоциям и сделайте первый шаг – возможно, именно сейчас вас ждет особая встреча, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

Эта весенняя неделя станет для Близнецов периодом открытий. Случайные знакомства могут перерасти в нечто большее, а флирт в кафе или неожиданное сообщение в соцсетях – в незабываемое свидание. Особенно благоприятными для романтики будут дни ближе к выходным. Астрологи настоятельно рекомендуют не отказываться от неожиданных приглашений.

Гороскоп для Близнецов

Козерог

Звезды обещают Козерогам душевное тепло и возможности для романтических встреч. Возможно, вы встретите человека из прошлого, или же новое знакомство принесет ощущение безопасности и глубокого доверия. Последние весенние дни – идеальное время, чтобы открыть свое сердце новым чувствам и не бояться сделать первый шаг навстречу любви.

Гороскоп для Козерогов

Кому-то – романтика, а другим – черная полоса в жизни. Узнавайте, кто оказался в этом списке.