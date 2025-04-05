Кто из знаков зодиака в апреле поссорится с любимым человеком

Некоторые из знаков зодиака могут столкнуться с эмоциональными всплесками, ревностью и недоразумениями в отношениях. Какие-то из ссор будут пустяковыми, а некоторые могут привести даже к расставанию.

Лев, Скорпион и Водолей, даже самые сложные ссоры можно решить, если есть настоящие чувства, в противном случае – не рассчитывайте на положительный результат, пишет Lifestyle24.

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Лев

Конфликты у Львов будут возникать из-за гордости. Чрезмерная требовательность к партнеру, нежелание признавать свои ошибки и соперничество в отношениях будут теми краеугольными камнями, от которых будут идти одни проблемы. Астрологи рекомендуют несколько снизить уровень контроля и проявить больше нежности.

Гороскоп для Львов

Скорпион

Ревность и подозрения – худшие враги Скорпионов. Повышенная эмоциональность совсем скоро может привести к необоснованным обвинениям, чрезмерный контроль вызовет напряжение, а раскрытие старых тайн или обид только ухудшит ситуацию. Стоит больше доверять любимому человеку, ведь не все имеет своё основание.

Гороскоп для Скорпионов

Водолей

Водолеи могут почувствовать потребность в личном пространстве и начнут игнорировать партнера. Холодная логика и нежелание проявлять эмоции приведут к отчуждению в отношениях, а партнер останется с недостаточным количеством внимания и заботы. Попробуйте найти баланс между личной свободой и эмоциональной поддержкой второй половинки.

Гороскоп для Водолеев

Любовный гороскоп пишет, что некоторые знаки зодиака боятся начинать серьезные отношения.