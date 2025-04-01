Стрелец и Водолей, вы можете быть влюбленными, но долго колеблетесь, прежде чем сделать решающий шаг, пишет Lifestyle24.

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Стрелец

Стрельцов называют настоящими авантюристами, которые не могут представить свою жизнь без приключений. Их сильно пугает рутина и предсказуемость, поэтому они часто избегают серьезных обязательств. Но это еще далеко не все страхи этого знака зодиака.

Стрельцы боятся, что их свободу ограничат.

Они не привязываются, а всегда ищут что-то "лучше".

Им нравится флирт, легкость и несерьезные отношения.

Однако астрологи убеждены, если Стрелец по-настоящему влюбится, то точно останется рядом с этим человеком.

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Водолей

Водолеи боятся, что отношения лишат их индивидуальности. Они не любят эмоционального давления и чрезмерного внимания, выразить чувства – настоящее испытание, а карьера и друзья часто оказываются на первом месте. Однако, если этот знак зодиака таки согласился на серьезные отношения, то это настоящее доказательство его глубоких чувств. Главное – дать Водолею достаточно личного пространства.

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