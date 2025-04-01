Стрілець та Водолій, ви можете бути закоханими, але довго вагаєтесь, перш ніж зробити вирішальний крок, пише Lifestyle24.

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Стрілець

Стрільців називають справжніми авантюристами, які не можуть уявити своє життя без пригод. Їх сильно лякає рутина та передбачуваність, тому вони часто уникають серйозних зобов'язань. Але це ще далеко не всі страхи цього знака зодіаку.

Стрільці бояться, що їхню свободу обмежать.

Вони не прив'язуються, а завжди шукають щось "краще".

Їм подобається флірт, легкість і несерйозні відносини.

Однак астрологи переконані, якщо Стрілець по-справжньому закохається, то точно залишиться поруч з цією людиною.

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Водолій

Водолії бояться, що стосунки позбавлять їх індивідуальності. Вони не люблять емоційного тиску та надмірної уваги, висловити почуття – справжнє випробування, а кар'єра та друзі часто опиняються на першому місці. Однак, якщо цей знак зодіаку таки погодився на серйозні стосунки, то це справжній доказ його глибоких почуттів. Головне – дати Водолію достатньо особистого простору.

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