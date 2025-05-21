Кто из знаков зодиака уже в июне этого года будет переживать измену

К сожалению, испытание в отношениях часто может заключаться в измене партнера. Астрологи предупреждают, что этот период будет изнурительным и эмоциональным.

Рак и Лев, будьте готовы к откровенным разговорам и не прячьте в сердце то, что так и просится на волю, пишет LifeStyle24.

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Рак

Июнь для Раков будет периодом больших перемен в личной жизни. Астрологи говорят, что могут возникнуть ситуации, которые приведут не просто к переосмыслению взаимоотношений, но и к изменам. Учитывайте определенные сигналы от партнера и не делайте вид будто ничего не происходит. В противном случае – ситуация не просто обострится, а станет для вас адской раной.

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Лев

Если длительное время игнорировали эмоциональные потребности любимого человека, то в ближайшее время готовьтесь к очередным вызовам. Астрологи предупреждают о конфликтах и разочарованиях, которые станут следствием измены и потери доверия. Открытый диалог поможет расставить все точки над и, но не поздно ли это уже – вопрос открытый.

Гороскоп для Львов

Некоторые знаки зодиака настолько погружаются в работу, что забывают напрочь обо всем. Однако такой режим помогает им достичь желаемого успеха.