Телец, Дева и Стрелец, вам можно доверить любой проект, ведь работаете с умом и сердцем, пишет LifeStyle24.

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Телец

Тельцы не спешат, но работают упорно, стабильно и последовательно. Если этот знак зодиака взялся за что-то, то точно не отступит. Ему важна материальная безопасность, поэтому работать вне нормы, чтобы иметь соответствующий уровень жизни – для него нормальная ситуация.

Гороскоп для Тельцов

Дева

Девы – мастера детализации. Они точно не будут терпеть небрежности и всегда доводят дело до конца. Их трудолюбие проявляется в ежедневной дисциплине, ответственности и готовности сделать больше, чем от них требуют.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцы работают даже тогда, когда другие уже сдались или просто ушли на обед. Они не заинтересованы в быстрых результатах, а думают на долгосрочную перспективу. Для Стрельца успех – это не случайность, а результат тяжелого труда, терпения и самодисциплины.

Гороскоп для Стрельцов

Для кого-то педантичность может быть как кость в горле. Таких людей не всегда все любят.