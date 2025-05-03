Кому май подарит второй шанс в отношениях

Иногда жизнь дает нам возможность вернуть то, что казалось утраченным. Для кого-то это будет возвращение любимого человека, а для кого-то – внутренний перелом, который позволит выстроить отношения по-новому.

Овен, Лев и Весы, второй шанс – это не случайность, а возможность, которой стоит воспользоваться с мудростью, пишет Lifestyle24.

Интересно Козерогам надо отдать предпочтение интуиции: гороскоп на 3 мая

Овен

Овнам Вселенная даст шанс закрыть старые раны и простить себя и другого человека. Стоит рассчитывать на неожиданное сообщение, которое вернет вас в "прошлое". Не стоит спешить, но помните, что настоящим чувствам стоит дать шанс.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы почувствуют, что что-то незавершенное тянет их назад. Май – идеальный месяц, чтобы сделать первый шаг – попросить прощения или принять извинения. Не бойтесь проявить слабость – это может стать вашей силой.

Гороскоп для Львов

Весы

Потребность в гармонии позволит восстановить отношения, которые когда-то разрушило эмоциональное напряжение. Вы снова найдете общий язык с человеком, который все еще важен. Астрологи говорят, что надо слушать не только сердце, но и логику. Вы сможете объединить эти два мира.

Гороскоп для Весов

Кроме примирения кого-то еще может ждать и испытания. Результат будет зависеть от восприятия ситуации.