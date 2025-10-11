Ежегодно 11 октября в мире отмечают Международный день девочек. Его официально провозгласила Организация Объединенных Наций.

Что интересно, этот праздник основали в 2011 году, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. Главная цель этого дня – признать права девочек и привлечь глобальное внимание к проблемам, с которыми они сталкиваются по всему миру, пишет LifeStyle24 со ссылкой на UNICEF.

В то же время этот праздник направлен на то, чтобы повысить осведомленность о гендерном неравенстве и дискриминации, которые затрагивают несовершеннолетних женщин в разных странах. Это неравенство охватывает критически важные сферы жизни, в частности доступ к образованию, социальные права, медицинское обслуживание, а также защиту от насилия и принудительных браков в детском возрасте.

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и близким и расскажите им важное значение этого дня.

Международный день девочек 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Поздравляю с Международным днем девочек! Желаю яркой жизни, раскрашенной во все цвета радуги, ежедневных побед во всех начинаниях и стремлениях и много улыбок. И пусть каждое утро начинается с хорошего настроения, веселой песни и радостной новости!

Сегодня, в Международный день девочек, желаю исполнения мечты! Чтобы все вокруг радовали, удивляли, обнимали и ценили! Пусть друзья будут преданные и всегда помогают, веселят, развлекают и не позволят грустить даже в очень хмурый день!

День дівчаток міжнародний

Ми відзначимо сьогодні,

Разом з сонцем встаньмо – зрання

Загадаємо бажання:

Щоб любові вистачало,

Й радості було не мало!

З Міжнародним днем ​​дівчат,

Моє вітання приймай!

І будь завжди вільною,

Про свої права не забувай!

Поздравляю с Международным днем девочек! Счастья, смеха, любви, удовольствий, путешествий, здоровья тебе! Сияй, как звезда, и иди по жизни с гордо поднятой головой и улыбкой!

Пусть Международный день девочек принесет лучшее и самое доброе, что есть на свете. Пусть в твоих маленьких глазках зажжется настоящий огонек любви и счастья. Желаю познать это искреннее чувство и вдоволь насладиться им.

З нагоди Міжнародного дня дівчат

Сердечно вас поспішаю привітати, малят.

Нехай голосок ваш буде дзвінким,

А життя від щастя п’янким.

Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,

Без сумніву, прекрасним!

Бажаю щастя яскравих намистин,

А й життя м'якості атласної!

