З Міжнародним днем дівчат 2025: найкращі привітання у картинках і словах
- Міжнародний день дівчат, заснований у 2011 році, відзначається 11 жовтня для підвищення обізнаності про права дівчаток та гендерну нерівність.
- Свято спрямоване на привернення уваги до проблем, таких як доступ до освіти, медичне обслуговування та захист від насильства.
Щороку 11 жовтня у світі відзначають Міжнародний день дівчат. Його офіційно проголосила Організація Об'єднаних Націй.
Що цікаво, це свято заснували у 2011 році, коли Генеральна Асамблея ООН ухвалила відповідну резолюцію. Головна мета цього дня – визнати права дівчаток та привернути глобальну увагу до проблем, з якими вони стикаються по всьому світу, пише LifeStyle24 з посиланням на UNICEF.
Водночас це свято спрямоване на те, щоб підвищити обізнаність про гендерну нерівність та дискримінацію, які зачіпають неповнолітніх жінок у різних країнах. Ця нерівність охоплює критично важливі сфери життя, зокрема доступ до освіти, соціальні права, медичне обслуговування, а також захист від насильства та примусових шлюбів у дитячому віці.
З нагоди свята наша редакція підготувала красиві привітання у картинках, прозі та віршах. Надішліть їх своїм рідним і близьким та розкажіть їм важливе значення цього дня.
Міжнародний день дівчат 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Вітаю з Міжнародним днем дівчаток! Бажаю яскравого життя, розфарбованого в усі кольори веселки, щоденних перемог у всіх починаннях і прагненнях та багато усмішок. І нехай кожен ранок починається з гарного настрою, веселої пісні та радісної новини!
***
Сьогодні, в Міжнародний день дівчаток, бажаю здійснення мрії! Щоб усі навколо тішили, дивували, обіймали й цінували! Нехай друзі будуть віддані та завжди допомагають, веселять, розважають і не дозволять сумувати навіть у дуже похмурий день!
***
День дівчаток міжнародний
Ми відзначимо сьогодні,
Разом з сонцем встаньмо – зрання
Загадаємо бажання:
Щоб любові вистачало,
Й радості було не мало!
***
З Міжнародним днем дівчат,
Моє вітання приймай!
І будь завжди вільною,
Про свої права не забувай!
***
Вітаю з Міжнародним днем дівчаток! Щастя, сміху, любові, задоволень, подорожей, здоров'я тобі! Сяй, як зірка, і йди по життю з гордо піднятою головою та усмішкою!
***
Нехай Міжнародний день дівчаток принесе найкраще та найдобріше, що є на світі. Нехай у твоїх маленьких оченятах запалиться справжній вогник любові та щастя. Бажаю пізнати це щире почуття і вдосталь насолодитися ним.
***
З нагоди Міжнародного дня дівчат
Сердечно вас поспішаю привітати, малят.
Нехай голосок ваш буде дзвінким,
А життя від щастя п’янким.
***
Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,
Без сумніву, прекрасним!
Бажаю щастя яскравих намистин,
А й життя м'якості атласної!
Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.