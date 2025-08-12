Сегодня – Международный день молодежи 2025: искренние поздравления в прозе и стихах
- Международный день молодежи празднуется 12 августа, ранее в Украине его отмечали в июне.
- LifeStyle24 подготовил поздравления по случаю праздника в разных формах, в частности в стихах.
12 августа в Украине и многих других странах мира отмечают важный праздник Международный день молодежи. До 2022 года украинцы праздновали его в июне, но граждане захотели отойти от советской традиции, поэтому инициировали изменение даты.
По случаю праздника LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем молодежи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте своим родным, друзьям и знакомым, которые сегодня отмечают этот день.
День молодежи 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні – не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
З Днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б'є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
***
Поздравляю с Международным днем молодежи! Желаю, чтобы молодость была не настолько серьезной, как того хотят другие, а немного безрассудной, легкой, но при этом энергичной и безобидной. Чтобы вас не обходила стороной романтика по вечерам, и чтобы авантюры ваши заканчивались только хорошим, крепким результатом!
***
С Днем молодежи! Желаю вам искать себя и найти! Желаю быть любимыми! Всегда будьте счастливы и делайте счастливыми других. Творите, но не совершайте ошибок очевидных. Развлекайтесь, радуйте себя в пределы кодекса, а не за его пределами. Поставьте цель, добейтесь ее, и войдите в серьезный, зрелый возраст на "белом коне"!
***
Майбутнє належить вам, молоді,
Ви – надія нашої землі.
У ваших руках – доля планети,
І від вас залежить все.
Нехай воно буде світлим і прекрасним,
І хай мрії ваші здійсняться всі.
***
Ви, молоді, – борці за правду,
Що серцем прагнете добра.
У ваших руках – майбутнє людства,
А в очах – вогонь, що не згаса.
Нехай ваші дії будуть мудрими,
А слова – сильними, як меч.
Нехай успіх супроводжує вас завжди,
І хай світ стане кращим завдяки вам.
***
Сегодня мы отмечаем важный праздник – Международный день молодежи. Желаю вам всегда оставаться молодыми душой, верить в себя и не бояться мечтать. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, любовью и новыми возможностями.
***
Пусть ваша молодость будет яркой, как радуга, легкой, как пух, и длинной, как вечность. Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и бесконечной радости жизни.