12 серпня в Україні та багатьох інших країнах світу відзначають важливе свято – Міжнародний день молоді. До 2022 року українці святкували його в червні, але громадяни захотіли відійти від радянської традиції, тому ініціювали зміну дати.

З нагоди свята LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем молоді у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним, друзям і знайомим, які сьогодні відзначають цей день.

День молоді 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні – не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте – її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

З Днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б'є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

***

Вітаю з Міжнародним днем молоді! Бажаю, щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!

***

З Днем молоді! Бажаю вам шукати себе і знайти! Бажаю бути коханими! Завжди будьте щасливі й робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на "білому коні"!

***

Майбутнє належить вам, молоді,

Ви – надія нашої землі.

У ваших руках – доля планети,

І від вас залежить все.

Нехай воно буде світлим і прекрасним,

І хай мрії ваші здійсняться всі.

***

Ви, молоді, – борці за правду,

Що серцем прагнете добра.

У ваших руках – майбутнє людства,

А в очах – вогонь, що не згаса.

Нехай ваші дії будуть мудрими,

А слова – сильними, як меч.

Нехай успіх супроводжує вас завжди,

І хай світ стане кращим завдяки вам.

***

Сьогодні ми відзначаємо важливе свято – Міжнародний день молоді. Бажаю вам завжди залишатися молодими душею, вірити в себе і не боятися мріяти. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, любов'ю і новими можливостями.

***

Нехай ваша молодість буде яскравою, як веселка, легкою, як пух, і довгою, як вічність. Бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях і нескінченної радості життя.