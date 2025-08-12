З нагоди свята LifeStyle24 підготував гарні привітання з Днем молоді у картинках, прозі й віршах. Збережіть їх собі та надішліть своїм рідним, друзям і знайомим, які сьогодні відзначають цей день.
Дивіться також Не в червні: коли святкують День молоді в Україні й чому перенесли дату свята
День молоді 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,
А таких в Україні – не перерахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти!
***
З Днем молоді щирі вітання!
З веселим та радісним днем!
Хай збудуться всі сподівання,
Й рясним розійдуться дощем.
Хай в серці вогонь не згасає,
Енергія б'є через край!
Хай мудрість потроху зростає,
Щастить в починаннях нехай.
Привітання з Міжнародним днем молоді 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Вітаю з Міжнародним днем молоді! Бажаю, щоб молодість була не настільки серйозною, як того хочуть інші, а трохи безрозсудною, легкою, але при цьому енергійною і нешкідливою. Щоб вас не обходила стороною романтика вечорами, і щоб авантюри ваші закінчувалися тільки хорошим, міцним результатом!
***
З Днем молоді! Бажаю вам шукати себе і знайти! Бажаю бути коханими! Завжди будьте щасливі й робіть щасливими інших. Творіть, але не робіть помилок очевидних. Розважайтеся, радуйте себе в межі кодексу, а не за його межами. Поставте мету, добийтеся її, і увійдіть до серйозного, зрілого віку на "білому коні"!
Привітання з Міжнародним днем молоді 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Майбутнє належить вам, молоді,
Ви – надія нашої землі.
У ваших руках – доля планети,
І від вас залежить все.
Нехай воно буде світлим і прекрасним,
І хай мрії ваші здійсняться всі.
***
Ви, молоді, – борці за правду,
Що серцем прагнете добра.
У ваших руках – майбутнє людства,
А в очах – вогонь, що не згаса.
Нехай ваші дії будуть мудрими,
А слова – сильними, як меч.
Нехай успіх супроводжує вас завжди,
І хай світ стане кращим завдяки вам.
Привітання з Міжнародним днем молоді 2025 / Колаж LifeStyle24
***
Сьогодні ми відзначаємо важливе свято – Міжнародний день молоді. Бажаю вам завжди залишатися молодими душею, вірити в себе і не боятися мріяти. Нехай кожен ваш день буде наповнений радістю, любов'ю і новими можливостями.
***
Нехай ваша молодість буде яскравою, як веселка, легкою, як пух, і довгою, як вічність. Бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів у всіх починаннях і нескінченної радості життя.