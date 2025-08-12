По случаю праздника LifeStyle24 подготовил красивые поздравления с Днем молодежи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте своим родным, друзьям и знакомым, которые сегодня отмечают этот день.

День молодежи 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Усіх, хто душею молодий, вітаю зі святом,

А таких в Україні – не перерахувати!

Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,

Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.

І кому під п'ятдесят, теж не відставайте,

Друга молодість цвіте – її користайте.

Бажаю сьогодні всім гарно святкувати,

За майбутнє України келихи підняти!

***

З Днем молоді щирі вітання!

З веселим та радісним днем!

Хай збудуться всі сподівання,

Й рясним розійдуться дощем.

Хай в серці вогонь не згасає,

Енергія б'є через край!

Хай мудрість потроху зростає,

Щастить в починаннях нехай.

Поздравление с Международным днем молодежи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю с Международным днем молодежи! Желаю, чтобы молодость была не настолько серьезной, как того хотят другие, а немного безрассудной, легкой, но при этом энергичной и безобидной. Чтобы вас не обходила стороной романтика по вечерам, и чтобы авантюры ваши заканчивались только хорошим, крепким результатом!

***

С Днем молодежи! Желаю вам искать себя и найти! Желаю быть любимыми! Всегда будьте счастливы и делайте счастливыми других. Творите, но не совершайте ошибок очевидных. Развлекайтесь, радуйте себя в пределы кодекса, а не за его пределами. Поставьте цель, добейтесь ее, и войдите в серьезный, зрелый возраст на "белом коне"!

Поздравление с Международным днем молодежи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Майбутнє належить вам, молоді,

Ви – надія нашої землі.

У ваших руках – доля планети,

І від вас залежить все.

Нехай воно буде світлим і прекрасним,

І хай мрії ваші здійсняться всі.

***

Ви, молоді, – борці за правду,

Що серцем прагнете добра.

У ваших руках – майбутнє людства,

А в очах – вогонь, що не згаса.

Нехай ваші дії будуть мудрими,

А слова – сильними, як меч.

Нехай успіх супроводжує вас завжди,

І хай світ стане кращим завдяки вам.

Поздравление с Международным днем молодежи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Сегодня мы отмечаем важный праздник – Международный день молодежи. Желаю вам всегда оставаться молодыми душой, верить в себя и не бояться мечтать. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, любовью и новыми возможностями.

***

Пусть ваша молодость будет яркой, как радуга, легкой, как пух, и длинной, как вечность. Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях и бесконечной радости жизни.