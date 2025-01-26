С Международным днем таможенника 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником
26 января весь мир отмечает Международный день таможенника. Это профессиональный праздник для работников таможенных служб, деятельность которых очень важна в современном мире.
История Международного дня таможенника начинается с 1952 года. Тогда вступила в силу Конвенция о создании Совета таможенного сотрудничества. Уже через год, 26 января, в Брюсселе провели первое его собрание. В 1994 году Совет таможенного сотрудничества переименовали во Всемирную таможенную организацию, в состав которой сейчас входят более 180 стран мира, в частности Украина.
Что интересно, праздник таможенников начали ежегодно отмечать с 1983 года, чтобы почтить работу специалистов, которые занимаются мерами обеспечения государственной безопасности, рассказывает 24 Канал. Важно отметить, что еще существует День таможенника Украины. Его ежегодно празднуют 25 июня, начиная с 2020 года, когда глава нашей страны Владимир Зеленский подписал соответствующий Указ.
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По случаю праздника наша редакция подготовила картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и близким, которые работают в таможенных службах.
Поздравления с Международным днем таможенника 2025: картинки и открытки
Подарите хорошее настроение работникам таможенных служб сегодня и поздравьте их с профессиональным праздником! С Международным днем таможенника!