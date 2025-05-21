Почему нельзя переходить дорогу похоронной процессии: запомните это

Для наших предков похоронная процессия символизировала прощание с душой умершего. Согласно древним поверьям, в это время важно соблюдать определенные правила, чтобы не навлечь на себя беду.

Так, в древности верили, что не стоит переходить дорогу похоронной процессии. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя переходить дорогу похоронной процессии

Переходя дорогу похоронной процессии, человек пересекает так называемый "путь смерти". Так, возникает высокий риск притянуть несчастья и беды в свою семью. По поверьям, это также может привлечь болезни, тяжелые жизненные испытания или даже смерть близких.

Более того, наши предки считали, что так можно было побеспокоить душу умершего, которая еще не покинула этот мир, и не позволить ей обрести покой. Кроме этого, предки старались не бросать живые цветы под ноги похоронной процессии, ведь если кто-то случайно станет на растения, то может столкнуться с серьезными проблемами.

Важно отметить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих поверий, или нет. Если человек нечаянно перейдет дорогу похоронной процессии, то ничего страшного не произойдет. Однако большинство все равно не желает искушать судьбу, поэтому доверяет подобным приметам.

Похороны / Фото Freepik

Что нельзя делать во время похорон

Во время похорон ни в коем случае нельзя спускаться в могилу за потерянными вещами. Так, в народе говорят, что это предсказывает скорую смерть человеку.

К тому же не стоит стоять на краю еще не до конца засыпанной могилы, потому что если кто-то туда упадет, то существует высокий риск, что жизнь может оборваться в ближайшем будущем. Более того, согласно народным приметам в гроб запрещено класть вещи, принадлежащие живым людям, поскольку это заберет их энергию.