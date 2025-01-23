Можно ли ходить в храм в спортивном костюме: ответ священника ПЦУ

Вопрос внешнего вида в храме все чаще становится причиной для дискуссий. Кто-то считает, что на Божью службу не уместно приходить в спортивной одежде. В то же время другие люди уверены, что наряд верующего не имеет значения в храме.

24 Канал со ссылкой на видео священника Православной церкви Украины Алексея Филюка рассказывает, можно ли христианам посещать храм в спортивном костюме. Об этом подробнее – читайте далее в материале.

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Можно ли ходить в храм в спортивном костюме

Во время путешествий за границу или в другие города люди обычно берут с собой удобную одежду, в которой комфортно передвигаться. Поэтому верующие не всегда имеют возможность посещать храм в парадном наряде. По словам священника Православной церкви Украины, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Однако христиане должны помнить, что во время встречи с Господом в храме стоит быть прилично одетым. Впрочем, если прихожанин все же пришел в спортивном костюме в церковь, то ничего страшного не произойдет.

Верующие идут в храм на встречу с Богом, поэтому надо быть хорошо одетым. Вас никто не выгонит, если вы будете в спортивном костюме. Священники не будут проверять то, в какой одежде прихожане пришли в храм,

– поделился Алексей Филюк.

Можно ли женщинам приходить в церковь в штанах

Некоторые люди считают, что женщинам не стоит приходить в церковь в штанах. В народе говорят, что лучше надеть юбку или платье в святое место. Многие обращают внимание на распространенное в обществе мнение и придерживаются его.

Впрочем, в Православной церкви Украины опровергли этот миф. Хотя в Ветхом Завете и написано, что девушка не должна носить мужскую одежду, а мужчина – женскую, это не касается штанов. В современном мире люди одеваются совсем по-другому, чем это было несколько веков назад. Священники отмечают, что брюки нельзя считать мужским нарядом.

Важна не так форма одежды, как цель, с которой она употребляется. Убеждены: для Бога важно не внешнее, а внутреннее, не временная "обертка" человека, а его духовные украшения,

– подчеркнули в Православной церкви Украины.

Однако одежда, в которой человек приходит в храм, не должна соблазнять. Это касается как мужчин, так и женщин.