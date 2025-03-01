Почему женщинам нельзя заходить в алтарь: запомните это

Алтарь – самое святое место храма, где совершается богослужение. Каждый верующий хоть раз слышал то, что женщинам запрещено туда заходить.

Этот вопрос часто вызывает дискуссии, ведь в современном мире роль девушки в обществе значительно переосмыслилась. Почему женщинам нельзя заходить в алтарь – рассказывает 24 Канал.

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Почему женщинам нельзя заходить в алтарь

Православное священство всегда передавалось только мужчинам. В связи с тем, что алтарь – это место, где осуществляется литургическое служение, вход в него ограничен участниками этого процесса. Женщины не могут зайти туда, поскольку не имеют права быть священниками. Согласно 69 правилу Шестого Вселенского Собора "никому из всех, принадлежащих к разряду мирян, пусть не будет позволено входить внутрь священного алтаря. Но, по какому-то древнейшему преданию, вовсе не запрещается это власти и достоинству царскому, когда захочет принести дары Творцу!". Итак, в алтарь не могут заходить ни женщины, ни мужчины, не принадлежащие к составу священных лиц.

Кроме этого, в древности существовало представление о ритуальной чистоте, по которому из-за физиологии человека, в частности менструации, лицо становилось временно "нечистым". Хотя в современном мире люди почти не акцентируют на этом внимания, подобная традиция до сих пор остается частью церковного порядка.

Почему женщинам нельзя заходить в алтарь / Фото Freepik

Однако в некоторых случаях возможны исключения. Дело в том, что девушка может зайти в алтарь для того, чтобы там убраться, но только с благословения священника. В то же время войти в священное место разрешается пожилым монахиням, которые сохранили девственность.

Можно ли заходить в храм в спортивном костюме

Вопрос внешнего вида в храме все чаще становится причиной для дискуссий. Кто-то считает, что на Божью службу не уместно приходить в спортивной одежде. В то же время другие люди уверены, что наряд верующего не имеет значения в храме. Во время путешествий за границу или в другие города люди обычно берут с собой удобную одежду, в которой комфортно передвигаться. Поэтому верующие не всегда имеют возможность посещать храм в парадном наряде.

По словам священника Православной церкви Украины, Бог смотрит на сердце, а не на одежду. Однако христиане должны помнить, что во время встречи с Господом в храме стоит быть прилично одетым. Впрочем, если прихожанин все же пришел в спортивном костюме в церковь, то ничего страшного не произойдет.