Це питання часто викликає дискусії, адже у сучасному світі роль дівчини у суспільстві значно переосмислилася. Чому жінкам не можна заходити у вівтар – розповідає 24 Канал.

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Чому жінкам не можна заходити у вівтар

Православне священство завжди передавалося лише чоловікам. У зв'язку з тим, що вівтар – це місце, де здійснюється літургійне служіння, вхід до нього обмежений учасниками цього процесу. Жінки не можуть зайти туди, оскільки не мають права бути священниками. Згідно з 69 правилом Шостого Вселенського Собору "нікому з усіх, що належать до розряду мирян, нехай не буде дозволено входити всередину священного вівтаря. Але, за якимось найдавнішим переданням, зовсім не забороняється це владі та достоїнству царському, коли захоче принести дари Творцю!". Отже, у вівтар не можуть заходити ні жінки, ні чоловіки, які не належать до складу священних осіб.

Крім цього, у давнину існувало уявлення про ритуальну чистоту, за яким через фізіологію людини, зокрема менструацію, особа ставала тимчасово "нечистою". Хоч у сучасному світі люди майже не акцентують на цьому уваги, подібна традиція досі залишається частиною церковного порядку.

Чому жінкам не можна заходити у вівтар / Фото Freepik

Однак у деяких випадках можливі винятки. Річ у тім, що дівчина може зайти у вівтар для того, щоб там прибратися, але лише з благословення священника. Водночас увійти у священне місце дозволяється літнім монахиням, які зберегли дівоцтво.

Чи можна заходити у храм у спортивному костюмі

Питання зовнішнього вигляду в храмі все частіше стає причиною для дискусій. Хтось вважає, що на Божу службу не доречно приходити у спортивному одязі. Водночас інші люди впевнені, що вбрання вірянина немає значення у храмі. Під час подорожей за кордон або в інші міста люди зазвичай беруть із собою зручний одяг, в якому комфортно пересуватися. Тому віряни не завжди мають можливість відвідувати храм в парадному вбранні.

За словами священника Православної церкви України, Бог дивиться на серце, а не на одяг. Однак християни повинні пам'ятати, що під час зустрічі з Господом у храмі варто бути пристойно вбраним. Втім, якщо парафіянин все ж прийшов у спортивному костюмі до церкви, то нічого страшного не станеться.