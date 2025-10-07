Какая настоящая фамилия Леси Украинки: откуда она происходит и что означает
- Настоящая фамилия Леси Украинки – Косач, которая имеет древнее украинское происхождение.
- Существует гипотеза о возможной связи фамилии Косач с балканским родом Kosača, известным в Боснии и Герцеговине в XIV – XV веках.
Леся Украинка – одна из самых выдающихся фигур украинской литературы, поэтесса и переводчица. Ее творчество стало символом несокрушимости духа и борьбы за свободу.
Но за знаменитым псевдонимом "Украинка" стоит настоящая фамилия, которая имеет свою интересную историю и объяснения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".
Какая настоящая фамилия Леси Украинки?
Настоящая фамилия Леси Украинки – Косач. Это родовое имя ее отца, происхождение которого достигает древних украинских времен. Род Косачей принадлежал к образованной интеллигенции, которая сыграла заметную роль в культурной жизни Украины XIX – начала XX века.
Исследователи выдвигают несколько версий происхождения этой фамилии. В современном украинском языке слово "косач" употребляется в двух основных значениях. Первое – это "тот, кто косит", то есть человек, работающий с косой. В то же время второе значение – название птицы, самца тетерева, что также могло стать основой для фамилии. Например, в древности владельцы этого родового имени любили наблюдать за природой или имели черты характера, с которыми ассоциировалась эта птица, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".
Что интересно, существует также гипотеза, которая касается балканских корней фамилии Косач. В средневековой Боснии и Герцеговине существовал знатный род под названием Kosača (Косача). Его представители владели большими территориями и имели большое влияние в XIV – XV веках. Из-за сходства звучания некоторые исследователи предполагают, что существует связь между украинскими Косачами и боснийским родом Kosača.
Сейчас известно о 645 носителях этой фамилии в Украине. В основном представители родового имени Косач живут в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.
Какая настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого?
- Настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого – Тобилевич. Корни этого рода достигает еще XIV века и связано с историей Великого Княжества Литовского. Вероятно, фамилия Тобилевич происходит от слова "тубилец", которое трактуется как "коренной житель определенной земли". К тому же этот термин часто встречается в актах Литовского государства.
- Кстати, псевдоним Иван Карпенко-Карый имеет символическое происхождение. Ведь драматург соединил имя своего отца, Карпа Тобилевича, и фамилию Игната Карого – героя пьесы Тараса Шевченко "Назар Стодоля".