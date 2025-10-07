Леся Украинка – одна из самых выдающихся фигур украинской литературы, поэтесса и переводчица. Ее творчество стало символом несокрушимости духа и борьбы за свободу.

Но за знаменитым псевдонимом "Украинка" стоит настоящая фамилия, которая имеет свою интересную историю и объяснения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также Связано с казаками: какая настоящая фамилия Александра Олеся

Какая настоящая фамилия Леси Украинки?

Настоящая фамилия Леси Украинки – Косач. Это родовое имя ее отца, происхождение которого достигает древних украинских времен. Род Косачей принадлежал к образованной интеллигенции, которая сыграла заметную роль в культурной жизни Украины XIX – начала XX века.

Исследователи выдвигают несколько версий происхождения этой фамилии. В современном украинском языке слово "косач" употребляется в двух основных значениях. Первое – это "тот, кто косит", то есть человек, работающий с косой. В то же время второе значение – название птицы, самца тетерева, что также могло стать основой для фамилии. Например, в древности владельцы этого родового имени любили наблюдать за природой или имели черты характера, с которыми ассоциировалась эта птица, как отметил языковед Юлиан Редько в своей работе "Современные украинские фамилии".

Что интересно, существует также гипотеза, которая касается балканских корней фамилии Косач. В средневековой Боснии и Герцеговине существовал знатный род под названием Kosača (Косача). Его представители владели большими территориями и имели большое влияние в XIV – XV веках. Из-за сходства звучания некоторые исследователи предполагают, что существует связь между украинскими Косачами и боснийским родом Kosača.

Сейчас известно о 645 носителях этой фамилии в Украине. В основном представители родового имени Косач живут в Закарпатской, Черниговской и Киевской областях.

Какая настоящая фамилия Ивана Карпенко-Карого?