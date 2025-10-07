Леся Українка – одна з найвизначніших постатей української літератури, поетеса та перекладачка. Її творчість стала символом незламності духу та боротьби за свободу.

Та за знаменитим псевдонімом "Українка" стоїть справжнє прізвище, яке має свою цікаву історію та пояснення. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Лесі Українки?

Справжнє прізвище Лесі Українки – Косач. Це родове ім'я її батька, походження якого сягає давніх українських часів. Рід Косачів належав до освіченої інтелігенції, яка відіграла помітну роль у культурному житті України XIX – початку XX століття.

Дослідники висувають кілька версій походження цього прізвища. У сучасній українській мові слово "косач" уживається у двох основних значеннях. Перше – це "той, хто косить", тобто людина, що працює з косою. Водночас друге значення – назва птаха, самця тетерука, що також могло стати основою для прізвища. Наприклад, у давнину власники цього родового імені полюбляли спостерігати за природою або мали риси характеру, з якими асоціювався цей птах, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Що цікаво, існує також гіпотеза, яка стосується балканського коріння прізвища Косач. У середньовічній Боснії та Герцеговині існував знатний рід під назвою Kosača (Косача). Його представники володіли великими територіями та мали неабиякий вплив у XIV – XV століттях. Через подібність звучання деякі дослідники припускають, що існує зв'язок між українськими Косачами й боснійським родом Kosača.

Наразі відомо про 645 носіїв цього прізвища в Україні. Здебільшого представники родового імені Косач живуть на Закарпатті, Чернігівщині та Київщині.

