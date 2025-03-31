Соединяет жизнь и смерть: что известно о гуцульском ритуале "Грушка", который воспевает FIЇNKA

Обряд "Грушка" – один из самых загадочных и наиболее необычных ритуалов украинских Карпат. Это своеобразная игра, которая напоминала живым о неотвратимости смерти.

По давним гуцульским поверьям, душа покойника не покидает этот мир сразу, а еще некоторое время находится рядом с родными, наблюдая за ними. Чтобы она не чувствовала печали и не привязывалась к земной жизни, проводились особые поминальные ритуалы, среди которых и "Грушка", рассказывает LifeStyle24.

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Гуцульский обряд "Грушка": что известно

"Грушка" – ритуальный танец, который люди выполняют, чтобы провести душу покойника в потусторонний мир. Однако доподлинно неизвестно, почему этот обряд имеет именно такое название. Возможно, оно имеет символический смысл или связано с какой-то древней легендой. "Грушку" могли танцевать как мужчины, так и женщины, но чаще всего это делали парни. Обычно ритм танца был быстрый, а движения – энергичные. Порой мужчины даже имитировали жесты и поведение покойного, напоминая присутствующим, каким человеком он был при жизни. Что интересно, эта традиция имела особый символизм. Так, "Грушка" помогала сдержать чрезмерные эмоции родных, а через игру и смех – преодолеть страх смерти, будто бросая ей вызов.

Обряд "Грушка" / Фото проекта "Наследие" БЦКИ

Обычно, после молитвы и прощания с усопшим, разговоры постепенно меняли свой тон. Люди рассказывали забавные истории об умершем, играли в "прятки", инсценировали сценки, напоминающие вертеп, и даже переодевались. Такие обычаи были распространены не только среди гуцулов, но и среди бойков, лемков, покутян, буковинцев и подолян. Известные этнографы, в частности Владимир Гнатюк и Зенон Кузеля, отмечали, что на "Грушке" могли разыгрывать различные действа. Например, в селе Волосянка, во Львовской области, участники обряда делились на "Божьих" и "дедовых" и устраивали сценки, а в селе Зеленая, на Прикарпатье, имитировали тройственных музыкантов с невидимыми молодоженами.

Напомним, что ранее мы рассказывали о самые популярные гуцульские имена, которые несут в себе дух Карпат.

В некоторых общинах был даже персонаж "Смерти", роль которой выполнял человек, переодетый в белое, с серпом в руках. Его миссия заключалась в том, чтобы неожиданно появиться и напугать присутствующих. Таким образом, люди подшучивали над самой смертью, напоминая себе о неизбежности конца земной жизни.

"Грушка" в искусстве

Этот обряд настолько поразил украинских писателей и художников, что оставил заметный след в литературе и кино. В 1901 году Марко Черемшина написал новеллу "Грушка", где подробно описал этот ритуал. В произведении подчеркивается, что игры у покойного – это не просто забава, а способ помочь живым отпустить близкого человека.

В то же время Михаил Коцюбинский, вдохновившись традициями, использовал "Грушку" в своей повести "Тени забытых предков", которую позже экранизировал Сергей Параджанов. В фильме есть сцена, где дети играют возле тела умершего Ивана, которая может показаться странной для неподготовленного зрителя, хотя это отражение реальной гуцульской традиции.

"Грушка" в фильме "Тени забытых предков": смотрите видео онлайн

Однако со временем этот обряд начал исчезать. Некоторые исследователи считают, что на это повлияли церковные запреты и изменения в культуре, где тема смерти стала более табуированной. В середине XX века "Грушку" еще помнили во многих карпатских селах, а в некоторых местах даже в 70-х годах могли переодеваться в "Смерть" и шутить во время поминальных собраний.

Впрочем, след этого обряда еще остался в народном языке. В селах Косовщины до сих пор говорят "сходить на грушку", что означает взять в руку свечу и говорить об умершем во время спокойного разговора.

Сегодня эта традиция получила новую жизнь благодаря украинской певице FIЇNKA, которая выпустила песню "Грушка", сделав древний гуцульский ритуал популярным среди современной аудитории.

FIЇNKA – "Грушка": смотрите видео онлайн

Так, обряд, символизирующий связь между жизнью и смертью, получил второе дыхание, напоминая нам о важности памяти и примирения с неизбежным.