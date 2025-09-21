Каждый год в мире наступает особый момент – осеннее равноденствие. Это важное астрономическое событие, которое издавна имело символическое и культурное значение для разных народов.

Осеннее равноденствие символизирует смену сезонов, переход от лета к осени и напоминает о цикличности времени и природы. В 2025 году оно будет иметь свою четкую дату и даже конкретную минуту наступления, которую можно определить благодаря точным астрономическим расчетам. Подробнее о дате, истории и значении Дня осеннего равноденствия – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на History.

Смотрите также Календарь праздников на сентябрь 2025: будут ли дополнительные выходные у украинцев

Какова история Дня осеннего равноденствия?

Идея празднования осеннего равноденствия имеет очень давнюю историю. В античные времена и даже раньше люди замечали, что дважды в год день и ночь становятся почти одинаковыми по продолжительности. Это наблюдение стало основой для формирования календарей, определения сельскохозяйственных циклов и установления дат праздников.

Что интересно, для предков равноденствие символизировало время сбора урожая, благодарности земле и подготовки к более холодному времени года. А в Европе оно стало важной частью традиций кельтов, германцев и славян, для которых этот момент обозначал переход от светлой половины года к темной.

Когда будет День осеннего равноденствия в 2025 году?

В Институте небесной механики и вычислений Эфемериды отметили, что в 2025 году осеннее равноденствие приходится на 22 сентября и произойдет в 21:19 вечера по киевскому времени. Именно тогда Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из Северного полушария небесной сферы в Южное.

Хоть дата равноденствия и является общей для всего мира, конкретное время зависит от часового пояса, в котором находится человек. В Великобритании, например, это будет 19:19 по местному времени, а в Соединенных Штатах Америки в 14:19 по североамериканскому восточному времени.

День осеннего равноденствия 2025 / Фото Freepik

Какое значение осеннего равноденствия?