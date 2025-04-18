Что категорически нельзя освящать на Пасху: список запрещенных продуктов

В этом году Воскресение Христово приходится на 20 апреля как для греко-католиков, так и для православных христиан. Накануне Пасхи хозяева и хозяйки с особым вниманием готовят праздничную корзину.

Однако существует перечень продуктов, которые категорически нельзя туда класть. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Какие продукты запрещено класть в пасхальную корзину

По церковным правилам, не разрешается освящать любой алкоголь. Так, водка, пиво и другие напитки не имеют никакого сакрального значения и считаются неуместными в этот праздник. Впрочем, верующим можно положить в корзину кагор – церковное вино.

В то же время христианам запрещено приносить в церковь табачные изделия, в частности сигареты и трубки. Дело в том, что они никоим образом не связаны со светлым праздником Воскресения Христова и противоречат идее чистоты тела и души.

Важно запомнить, что среди продуктов в корзине не должны быть те, содержащие кровь. В частности, это касается кровяной колбасы. Также христианам не стоит класть в пасхальную корзину материальные ценности, среди которых деньги, украшения, ножи и другие вещи.

Пасхальная корзина / Фото Freepik

Что должно быть в пасхальной корзине

Преимущественно набор продуктов, которые кладут в праздничную корзину, не меняется уже много лет. Его традиционно застилают вышитым полотенцем и украшают зеленью и цветами. Во время освящения в корзину также принято класть церковную свечу. По древним украинским обычаям на Пасху святят такие предметы: паска, яйца, мясные и молочные продукты, хрен, соль и свечу.