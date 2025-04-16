В какой день можно печь кулич: запомните это
- Чистый четверг, благоприятный день для выпекания куличей, приходится на 17 апреля.
- Считается, что куличи, выпеченные в Чистый четверг с чистыми мыслями, будут особенно вкусными и принесут благословение на год.
В этом году Чистый четверг для католиков и православных верующих приходится на 17 апреля. Это один из важнейших дней Страстной недели и всего Великого поста, которого придерживаются христиане.
Именно тогда Иисус Христос собрал своих учеников на Тайную вечерю и омыл им ноги, показав пример глубокого смирения и любви к ближнему. В народе верили, что лучше всего выпекать куличи в Чистый четверг, рассказывает LifeStyle24.
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В какой день можно печь кулич
Наши предки верили, что самый благоприятный день для выпекания кулича – Чистый четверг. В это время люди вспоминают Тайную вечерю, которая состоялась перед распятием Спасителя. Кроме этого, верующие обычно причащаются, а также красят яйца.
Традиционно перед выпеканием куличей люди убирают дом, умываются водой и посвящают особое внимание общению с Богом. Именно в атмосфере покоя и сосредоточенности стоит готовить тесто, чтобы оно потом не сгорело или треснуло. Считается, что выпечка, сделана с чистыми мыслями, будет особенно вкусной и принесет благословение в дом на целый год.
Стоит отметить, что именно в Чистый четверг должны быть приготовлены все блюда к празднику Пасхи. Ни в коем случае нельзя печь пироги, куличи и красить яйца в Страстную пятницу. Надо успеть сделать все именно в Чистый четверг.
Что можно делать в Чистый четверг
- Убраться в доме и выбросить мусор.
- Устроить генеральную уборку дома.
- Мыть посуду, стирать одежду и белье.
- Начать день с утренней молитвы.
- Пойти в церковь и рассказать свои грехи Богу.
- Помогать нуждающимся.
- Приготовить угощение к пасхальному столу.
Напомним, наша редакция уже рассказывала о том, сколько куличей надо съесть на Пасху