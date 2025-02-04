Когда будем праздновать Пасху в 2025 году: дата по новому церковному календарю

Пасха – одно из самых любимых праздников украинцев. Обычно ее празднуют в семейном кругу.

Воскресение Христово символизирует победу жизни над смертью. В этот день люди приветствуют друг друга словами "Христос Воскрес!" и "Воистину Воскрес", а в домах царит атмосфера семейного тепла. Когда пройдет Пасха в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Когда Пасха 2025 года

Пасха не имеет постоянной даты. Ежегодно ее отмечают в один из весенних месяцев. Именно от дня весеннего равноденствия зависит, когда верующие будут праздновать Воскресение Христово. Преимущественно учитывается дата первого полнолуния, а воскресенье после этого становится Пасхой.

1 сентября 2023 Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. С тех пор православные христиане и католики ориентируются на новый стиль, по которому рассчитывают день весеннего равноденствия. В то же время римо-католики продолжают использовать григорианский календарь, что и вызывает разногласия.

Нынешней весной украинцы будут отмечать Воскресение Христово 20 апреля. Последний раз католики и православные верующие праздновали вместе в 2017 году.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Традиции Пасхи в Украине

В последнюю неделю перед Воскресением Христовым верующие молятся и придерживаются Великого поста. В этот период христианам запрещено употреблять алкоголь, мясные и молочные продукты и устраивать шумные вечеринки. В течение сорока дней люди очищаются не только телесно, но и духовно, готовясь к Пасхе.

Последняя неделя поста называется Страстной. Она считается самой строгой, поэтому в это время люди придерживаются еще больших ограничений в питании.

На Пасху христиане традиционно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут паску, яйца, колбасу, масло, и другие продукты. После службы Божьей, семьи собираются за большим праздничным столом и отмечают Воскресение Христово.