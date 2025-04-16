Для защиты и благословения: кому стоит дарить писанки на Пасху

Издавна украинцы разрисовывают писанки не только для красоты, а чтобы выразить светлые чувства. Традиционно покраской этого пасхального атрибута занимаются перед Воскресением Христовым.

На Пасху принято дарить писанки родным людям, в частности родителям, бабушкам и дедушкам. Так, можно выразить уважение и благодарность своим близким, рассказывает LifeStyle24.

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Кому дарят писанки на Пасху

В некоторых регионах Украины существует хорошая традиция дарить писанки крестным родителям в благодарность за духовное наставничество. В то же время нередко вручают разрисованные яйца детям. Такая писанка способна оберегать малышей от невзгод и принести радость в жизнь.

Наши предки часто дарили этот пасхальный атрибут больным людям, чтобы привлечь крепкое здоровье и улучшить их состояние. Считалось, если держать писанки в доме во время эпидемии, то болезнь обойдет хозяина дома.

Кроме этого, разноцветные яйца вручают девушкам, чтобы признаться в чувствах или принести счастье в личную жизнь. К тому же писанки дарят бездетным парам, которые стремятся стать родителями, но не могут. Что интересно, в древности верили, что этот праздничный атрибут защищает от пожара, потопа, грома, молнии, града и других природных бедствий.

Писанки / Фото Freepik

Когда красят яйца на Пасху

Согласно народным обычаям лучшим днем для окрашивания яиц считается Чистый четверг. В этом году он приходится на 17 апреля. В этот день христиане вспоминают Тайную вечерю, на которой Иисус Христос установил Таинство Святого Причастия. Именно поэтому принято причащаться в Чистый четверг. Кроме этого, люди занимаются уборкой в доме, а затем начинают подготовку к Пасхе. Так, хозяйки традиционно варят и красят яйца, а также выпекают куличи.

Важно успеть все сделать до Страстной пятницы. Ведь именно в этот день вспоминают мученическую смерть Сына Божьего на кресте, поэтому запрещено выполнять любую работу.