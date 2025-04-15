Пасха приближается: в какие дни стоит печь пасхальные куличи

Каждую весну миллионы семей ждут момента, когда в доме запахнет сдобой и ванилью. Для большинства людей приготовление кулича – особый процесс, который символизирует светлое воскресение и домашнее тепло.

В какие дни нужно заниматься выпеканием этого праздничного хлеба – рассказывает LifeStyle24.

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Когда нужно печь кулич

Согласно древним обычаям, украинки выпекают куличи за несколько дней до Пасхи. Обычно хозяйки начинают приготовления в Чистый четверг, ведь он в народе считается лучшим временем для подобного дела. В этот день женщины сначала занимаются уборкой, поскольку в доме должен царить порядок перед Воскресением Христовым. И только после этого начинают приготовления теста для куличей, вкладывая туда не только ингредиенты, но и любовь и веру.

Кроме этого, существует еще один день, когда разрешается печь этот праздничный хлеб. Именно в Великую субботу, накануне Пасхи, хозяйки продолжают готовиться к светлому празднику и паковать пасхальные корзины.

Когда нужно печь куличи / Фото Freepik

Сколько куличей надо съесть на Пасху

Для наших предков число 12 считалось особенным. Ведь ассоциировалось с количеством апостолов Иисуса Христа и месяцами года. Кроме этого, это число означает завершенность, поэтому предки старались съесть именно 12 куличей на Воскресение Христово.

Что интересно, молодым девушкам советовали попробовать их у разных хозяек, чтобы уже к следующему году выйти замуж. А женщинам, которые стремились родить ребенка, стоило съесть 12 куличей, приготовленных матерями. Мол, тогда счастье материнства непременно придет.