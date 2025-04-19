Обязательный продукт пасхальной корзины: зачем на Пасху освящают соль
- Соль в пасхальной корзине символизирует связь между Богом и Его народом и считается оберегом.
- На Пасху также святят кулич, яйца, хрен, мясо и молочные продукты.
Каждый продукт, который лежит в пасхальной корзине, имеет свой глубокий символизм. Вместе с паской, пасхальными яйцами, колбасой и сыром, украинцы часто кладут туда соль.
Для чего это делают и зачем ее святят в церкви – рассказывает LifeStyle24.
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Почему на Пасху освящают соль
В христианстве соль символизирует связь между Богом и Его народом. В Священном Писании этот продукт упоминается как признак чистоты и преданности: "И всякую жертву, жертву хлебную, посолишь солью. И хлебной жертвы твоей не лишишь соли завета Бога твоего, – на каждой жертве твоей принесешь соли" (Левит 2:13).
В то же время для наших предков соль считалась не только дополнением к пищевым продуктам, но и мощным оберегом. Так, предки брали ее в дорогу, чтобы не потеряться, и посыпали ею пороги, чтобы защитить себя от злых духов. Кроме этого, существует традиция встречать гостей с хлебом и солью.
Что интересно, на Пасху принято хранить соль в доме в течение года как символ полноты и благополучия в семье. Ею иногда подсаливали первое блюдо после завершения Великого поста или добавляли к хлебу.
Какие еще продукты должны быть в пасхальной корзине
По древним украинским обычаям на Пасху святят такие продукты:
- Паска. Она олицетворяет тело Иисуса Христа, который принес себя в жертву ради народа и впоследствии воскрес. Это блюдо традиционно выпекают в Чистый четверг или Великую субботу, произнося молитвы и соблюдая тишину.
- Яйца. Они символизируют начало новой жизни. В Чистый четверг хозяйки красят яйца и разрисовывают писанки, украшая их разнообразными узорами, имеющие собственные смыслы.
- Хрен. Этот продукт напоминает верующим, что путь к воскресению пролегает через испытания, но только сильный духом получит новую жизнь. В другом толковании – это символ глубоких корней веры.
- Мясо. Оно символизирует жертвенность. После длительного поста в корзину кладут мясные блюда, в частности домашнюю колбасу, буженину, сало и иногда холодец. Важно отметить, что на мясе не должно быть крови.
- Молочные продукты. Они ассоциируются с жертвенностью Бога. Обычно в корзину кладут молоко, масло и сыр.