Когда будем отмечать Пасху в 2026 году: дата по новому церковному календарю
- В 2026 году православные христиане будут праздновать Пасху 12 апреля, а католики – 5 апреля.
- Дата Пасхи определяется на основе солнечного и лунного календарей и не может совпадать с праздником Песах в иудейской традиции.
Ежегодно украинцы отмечают Пасху – один из самых важных и торжественных христианских праздников. Он символизирует победу жизни над смертью и воскресение Иисуса Христа.
В отличие от Рождества, которое имеет постоянную дату, Пасха ежегодно отмечается в разный день. Когда в Украине будут праздновать Воскресение Христово в 2026 году – рассказывает LifeStyle24.
Когда будет Пасха в 2026 году?
В 2026 году православные христиане будут праздновать Пасху 12 апреля, тогда как католики – 5 апреля. Так, разница между празднованиями верующих составит ровно одну неделю. Что интересно, это происходит довольно часто из-за различий в календарных системах.
На Воскресение Христово христиане традиционно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут кулич, яйца, колбасу, масло, и другие продукты. После Божьей службы семьи собираются за большим праздничным столом и отмечают Пасху.
Как определяют дату Пасхи?
- День празднования Пасхи меняется ежегодно, и многие задумываются, почему этот праздник не имеет постоянной даты. Дело в том, что его вычисления базируется не только на солнечном, но и на лунном календаре.
- Еще на Первом Вселенском соборе, который состоялся в 325 году, приняли правило, согласно которому следует отмечать Пасху в первое воскресенье после первого полнолуния, что наступает после весеннего равноденствия, которое условно приходится на 21 марта.
- Так, по григорианскому календарю, Воскресение Христово может приходиться на любой день между 22 марта и 25 апреля, а по юлианскому календарю – между 4 апреля и 8 мая. Именно использование разных календарных систем и обуславливает различия в датах празднования Воскресения Христова у католиков и православных христиан.
- В то же время есть еще одно важное условие, о котором стоит помнить верующим. Пасха не может совпадать с праздником Песах в иудейской традиции, ведь Христово Воскресение произошло уже после его завершения.