В отличие от Рождества, которое имеет постоянную дату, Пасха ежегодно отмечается в разный день. Когда в Украине будут праздновать Воскресение Христово в 2026 году – рассказывает LifeStyle24.

Когда будет Пасха в 2026 году?

В 2026 году православные христиане будут праздновать Пасху 12 апреля, тогда как католики – 5 апреля. Так, разница между празднованиями верующих составит ровно одну неделю. Что интересно, это происходит довольно часто из-за различий в календарных системах.

На Воскресение Христово христиане традиционно идут в церковь и освящают корзины. Туда кладут кулич, яйца, колбасу, масло, и другие продукты. После Божьей службы семьи собираются за большим праздничным столом и отмечают Пасху.

Пасха 2026 / Фото Freepik

Как определяют дату Пасхи?