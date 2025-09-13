На відміну від Різдва, яке має сталу дату, Великдень щороку відзначається в різний день. Коли в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове у 2026 році – розповідає LifeStyle24.
Коли буде Великдень у 2026 році?
У 2026 році православні християни святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як католики – 5 квітня. Так, різниця між святкуваннями вірян становитиме рівно один тиждень. Що цікаво, це відбувається доволі часто через відмінності у календарних системах.
На Воскресіння Христове християни традиційно йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, та інші продукти. Після Божої служби сім'ї збираються за великим святковим столом та відзначають Великдень.
Як визначають дату Великодня?
- День святкування Великодня змінюється щороку, і чимало людей замислюються, чому це свято не має сталої дати. Річ у тім, що його обчислення базується не лише на сонячному, а й на місячному календарі.
- Ще на Першому Вселенському соборі, який відбувся у 325 році, ухвалили правило, згідно з яким варто відзначати Великдень в першу неділю після першої повні, що настає після весняного рівнодення, яке умовно припадає на 21 березня.
- Так, за григоріанським календарем, Воскресіння Христове може припадати на будь-який день між 22 березня і 25 квітня, а за юліанським календарем – між 4 квітня і 8 травня. Саме використання різних календарних систем і зумовлює відмінності у датах святкування Воскресіння Христового в католиків і православних християн.
- Водночас є ще одна важлива умова, про яку варто пам'ятати вірянам. Великдень не може збігатися зі святом Песах у юдейській традиції, адже Христове Воскресіння відбулося вже після його завершення.