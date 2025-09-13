Щороку українці відзначають Великдень – одне з найважливіших і найурочистіших християнських свят. Воно символізує перемогу життя над смертю та воскресіння Ісуса Христа.

На відміну від Різдва, яке має сталу дату, Великдень щороку відзначається в різний день. Коли в Україні святкуватимуть Воскресіння Христове у 2026 році – розповідає LifeStyle24.

Цікаво Не 30 вересня: коли в Україні буде свято Віри, Надії, Любові та Софії у 2025 році

Коли буде Великдень у 2026 році?

У 2026 році православні християни святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як католики – 5 квітня. Так, різниця між святкуваннями вірян становитиме рівно один тиждень. Що цікаво, це відбувається доволі часто через відмінності у календарних системах.

На Воскресіння Христове християни традиційно йдуть до церкви та освячують кошики. Туди кладуть паску, яйця, ковбасу, масло, та інші продукти. Після Божої служби сім'ї збираються за великим святковим столом та відзначають Великдень.

Великдень 2026 / Фото Freepik

Як визначають дату Великодня?