Когда католики будут отмечать Пасху в 2025 году: стала известна точная дата праздника
Нынешней весной католики будут отмечать Пасху. Это один из главных христианских праздников, который символизирует воскресение Иисуса Христа.
Православные верующие будут праздновать Пасху 20 апреля. Когда состоится Воскресение Христово у католиков в 2025 году – рассказывает 24 Канал.
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Когда будет Пасха у католиков в 2025 году
Воскресение Господне – переходный церковный праздник, поэтому дата, когда его отмечают, является переменной. Пасха традиционно приходится на разные дни и даже месяцы.
Верующие западных и восточных обрядов используют определенные показатели при подсчете даты проведения Воскресения Христова. Христиане учитывают весеннее равноденствие и лунный календарь. В то же время Пасха обязательно должна праздноваться в воскресенье.
С сентября 2023 года украинцы, среди которых православные и католики, ориентируются на новоюлианский календарь. Согласно ему они учитывают день весеннего равноденствия. Тогда как римо-католики продолжают использовать григорианский календарь, что и вызывает разногласия.
Впервые за восемь лет христиане будут отмечать Воскресение Христово вместе – 20 апреля. В этом году дата празднования католиками совпадает с православной Пасхой.
Традиции Пасхи
Празднованию Пасхи традиционно предшествует Великий пост, который длится 40 дней и завершается Страстной неделей. В этот период верующие молятся, придерживаются строгих ограничений в еде и духовно очищаются.
В Чистый четверг украинцы обычно устраивают генеральную уборку в домах, готовят вышитые рушники, которыми потом накрывают пасхальную корзину, пекут куличи и раскрашивают яйца. В Страстную пятницу верующие посвящают свое свободное время молитве и идут в церковь. Что интересно, в некоторых храмах святить корзины начинают уже в Великую субботу. Кроме крашанок, пасхальных яиц и кулича, в пасхальной корзине должны быть колбаса, масло, сыр и соль.
На Пасху люди собираются за семейным столом. Все члены семьи пробуют кулич и бьются пасхальными яйцами.