Православные верующие будут праздновать Пасху 20 апреля. Когда состоится Воскресение Христово у католиков в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Когда будет Пасха у католиков в 2025 году

Воскресение Господне – переходный церковный праздник, поэтому дата, когда его отмечают, является переменной. Пасха традиционно приходится на разные дни и даже месяцы.

Верующие западных и восточных обрядов используют определенные показатели при подсчете даты проведения Воскресения Христова. Христиане учитывают весеннее равноденствие и лунный календарь. В то же время Пасха обязательно должна праздноваться в воскресенье.

С сентября 2023 года украинцы, среди которых православные и католики, ориентируются на новоюлианский календарь. Согласно ему они учитывают день весеннего равноденствия. Тогда как римо-католики продолжают использовать григорианский календарь, что и вызывает разногласия.

Впервые за восемь лет христиане будут отмечать Воскресение Христово вместе – 20 апреля. В этом году дата празднования католиками совпадает с православной Пасхой.

Пасха 2025 / Фото Freepik

Традиции Пасхи

Празднованию Пасхи традиционно предшествует Великий пост, который длится 40 дней и завершается Страстной неделей. В этот период верующие молятся, придерживаются строгих ограничений в еде и духовно очищаются.

В Чистый четверг украинцы обычно устраивают генеральную уборку в домах, готовят вышитые рушники, которыми потом накрывают пасхальную корзину, пекут куличи и раскрашивают яйца. В Страстную пятницу верующие посвящают свое свободное время молитве и идут в церковь. Что интересно, в некоторых храмах святить корзины начинают уже в Великую субботу. Кроме крашанок, пасхальных яиц и кулича, в пасхальной корзине должны быть колбаса, масло, сыр и соль.

На Пасху люди собираются за семейным столом. Все члены семьи пробуют кулич и бьются пасхальными яйцами.