Украина перешла на летнее время: какова разница с другими странами

Ночью 30 марта украинцы перешли на летнее время. Это произошло в 3:00 по киевскому времени.

Вместе с Украиной около 70 стран мира перевели часы на час вперед. О разнице во времени с другими государствами – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Который сейчас час: украинцы перевели часы на летнее время

Какая разница во времени с другими странами

В 2019 году Европарламент разрешил каждой стране ЕС самостоятельно решать, переходить ли на летнее и зимнее время. Сейчас государства Европы до сих пор переводят стрелки часов в марте и октябре. Большинство стран ЕС расположено в Центральноевропейском поясе (UTC+1), тогда как Украина – в Восточноевропейском (UTC+2). В связи с этим, время, по которому живут украинцы, отличается от европейского.

Если после перевода часов в Украине будет 8:00, то:

в Польше – 7:00;

в Венгрии – 7:00;

в Словакии – 7:00;

в Молдове – 8:00;

в Чехии – 7:00;

в Норвегии – 7:00;

в Румынии – 8:00;

в Эстонии – 8:00;

в Германии – 7:00;

в Испании – 7:00;

в Великобритании – 6:00;

в Ирландии – 6:00;

в США (Вашингтон) – 1:00;

в Японии – 14:00.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Важно отметить, что Украина находится в одном часовом поясе с 8 государствами. Так, украинцы имеют одинаковое время с жителями Молдовы, Румынии, Болгарии, Греции, Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

Куда переводить стрелки часов

16 июля 2024 года депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект № 4201, который предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Однако Зеленский не планирует его подписывать. Поэтому нынешней весной, а именно в ночь с 29 на 30 марта, граждане нашей страны перевели часы в 3 ночи на час вперед, вероятно, не в последний раз.

Напомним, что смартфоны, компьютеры и планшеты перешли на новое время автоматически. Однако механические часы стоит настроить самостоятельно.