Ежегодно осенью и весной украинцы переводят часы. Так, граждане переходят на зимнее и летнее время.

Однако 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201. Этот документ предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Соответствующее решение Верховной Рады было принято в связи с многочисленными обсуждениями и дискуссиями украинцев, которые не хотели постоянно переводить часы. Перейдет ли Украина на летнее время в 2025 году – рассказывает 24 Канал.

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Переходит ли Украина на летнее время в 2025 году

В пояснительной записке к законопроекту указано, что отмена перехода с зимнего на летнее время будет способствовать защите здоровья населения. Дело в том, что граждане чувствовали дискомфорт и ухудшение самочувствия от ежегодных переходов с зимнего на летнее время. Впрочем, Президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать этот законопроект. Поэтому, если глава страны не сделает этого до конца марта, то перевод часов отменять не будут.

Так, украинцы перейдут на летнее время 30 марта в 03:00. Стрелки часов нужно будет перевести на час вперед. В таком случае люди будут спать на час меньше, но вечера станут длиннее и светлее.

Важно напомнить, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смарт-часы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Что сделать для легкого перехода на новое время

За неделю до перевода часов начинайте ложиться спать на час раньше и вставать примерно в одно и то же время. К тому же постарайтесь как можно больше гулять на свежем воздухе. Кроме этого, стоит пить много воды и сбалансировано питаться. Также следует отказаться от вредных привычек, в частности употребления алкоголя, и избегать лишнего стресса.

Важно отметить, что не рекомендуется пользоваться гаджетами за два часа до сна, поскольку экран телефона излучает свет, который раздражает глаза и замедляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за процесс засыпания.