Стрелки вперед или назад: как правильно переводить часы на летнее время

В конце марта украинцы традиционно переходят на летнее время. Хотя некоторые и надеялись на отмену ежегодных переводов часов в Украине, но этого, вероятно, не произойдет.

16 июля 2024 года депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект № 4201. Он предусматривает отмену перехода с зимнего на летнее время. Впрочем, глава нашей страны Владимир Зеленский не планирует подписывать этот законопроект, рассказывает LifeStyle24.

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Как правильно переводить часы на летнее время

В ночь с 29 на 30 марта, украинцы перейдут на летнее время в 03:00 по киевскому времени. Впрочем, у большинства граждан возникают вопросы относительно того, куда именно стоит перевести часы – вперед или назад. Этой весной украинцам следует крутить стрелки именно на час вперед. В связи с этим, сутки 30 числа будут короче, поэтому граждане не смогут поспать на час больше.

Напомним, что смартфоны, компьютеры и планшеты перейдут на новое время автоматически. Однако механические часы стоит настроить самостоятельно.

Перевод часов на летнее время в 2025 году / Фото Freepik

Как облегчить переход на летнее время

Начните раньше ложиться спать примерно в одно и то же время. К тому же не забывайте о здоровом питании и достаточном количестве выпитой воды. Также старайтесь всегда проветривать комнату перед сном и идти на вечерние прогулки на свежем воздухе.

Один из важнейших советов – не пользоваться гаджетами за два часа до сна, поскольку экран телефона излучает свет, который раздражает глаза и замедляет выработку мелатонина – гормона, отвечающего за процесс засыпания.