Переход на летнее время 2025: почему стрелки часов переводят в воскресенье

Каждый год весной украинцы переводят часы, переходя на летнее время. Это происходит в последнее воскресенье марта.

Что интересно, выбор именно этого дня недели не является случайным. Почему стрелки часов переводят в воскресенье – рассказывает LifeStyle24.

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Почему стрелки часов переводят в воскресенье

Перевод часов в воскресенье имеет практическое значение. Дело в том, что большинство людей в этот день не работает, поэтому адаптация к новому времени проходит легче. Так, организм получает дополнительный день для привыкания, что уменьшает влияние на биоритмы. Если бы смена происходила в ночь на понедельник, это создало бы дополнительный стресс перед рабочей неделей. Впрочем, воскресенье дает возможность организму постепенно привыкнуть к новому распорядку.

Кроме этого, в ночь с субботы на воскресенье наблюдается наименьшая нагрузка на транспорт и важные службы, поэтому смена времени не вызывает значительных сбоев в расписании.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Когда переводят часы в Украине в марте 2025 года

Система перехода на летнее и зимнее время существует во многих странах мира с целью экономии электроэнергии, которая позволяет увеличить световой день. В этом году украинцы перейдут на летнее время в ночь с субботы, 29 марта, на воскресенье, 30 марта. Переход состоится в 03:00 утра, по киевскому времени. Гражданам нужно будет перевести стрелки на час вперед.

Важно отметить, что большинство электронных устройств, среди которых компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, смартчасы, автоматически перейдут на новое время. Однако механические часы придется настроить самостоятельно.