Это сможет повторить каждый: 3 самых интересных варианта писанок, которые легко сделать своими руками

Традиционным атрибутом Пасхи являются писанки. Нередко люди разрисовывают их самостоятельно дома, чтя древние традиции наших предков.

Если вы хотите попробовать создать свою собственную писанку, то LifeStyle24 собрал самые интересные техники росписи яиц. Иногда handmade-варианты выглядят оригинальнее и красивее магазинных.

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Классическая восковая роспись воском

Сначала яйцо нужно тщательно вымыть, обезжирить уксусом или спиртом и высушить. Далее разогреть пчелиный воск на огне и наполнить им писачок – небольшой инструмент, предназначенный для нанесения узоров. Начните рисовать на поверхности скорлупы – эти элементы будут белого цвета. Впрочем, если вы хотите разноцветную писанку, то стоит после этого погрузить яйцо в краситель, в частности в красный, желтый или голубой, и нанести новый рисунок. Повторите эту процедуру несколько раз, постепенно переходя от светлых к темным оттенкам. Когда орнамент будет готов, то снимите осторожно воск, прогревая яйцо над свечой и вытирая его салфеткой.

Классическая роспись писанки / Фото Freepik

Классическая роспись писанки / Фото Freepik

Декорирование писанки соломкой

Для начала стоит подготовить соломку. Нарежьте ее тонкими полосками, положите в горячую воду примерно на час и высушите. Уже на крашеном яйце начните рисовать контур вашего узора карандашом. Затем из соломы вырежьте нужные формы, например, цветы, звездочки или геометрические фигуры, возьмите их пинцетом и приклейте к поверхности яйца, использовав суперклей или клей ПВА. По желанию готовую писанку можно покрыть прозрачным лаком для блеска.

Декорирование писанки соломкой / Фото idejka.com

Отделка писанки акриловыми красками и малярным скотчем

Возьмите сваренное яйцо, обезжирьте его поверхность и насухо вытрите. Далее с помощью тонкого малярного скотча создайте узор. Так, можно наклеить линии или фигуры, которые останутся неокрашенными. Затем раскрасьте яйцо акриловыми красками, например, создав градиент. После высыхания писанки скотч следует осторожно снять.

Отделка писанки / Фото Pinterest

Эти писанки точно украсят вашу пасхальную корзину и стол. Кроме этого, их легко повторить дома.