Можно ли дарить желтые цветы: запомните это

Любые цветы обычно вызывают положительные эмоции. Люди дарят растения своим любимым и друзьям, часто не обращая внимание на цвета.

Однако некоторые верят, что желтые цветы могут навлечь беду. Можно ли их дарить – рассказывает 24 Канал.

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Можно ли дарить желтые цветы

В древности люди считали, что желтый цвет символизирует ревность и измену. Кроме этого, он также ассоциировался с разлукой и прощанием. Наши предки дарили желтые цветы, когда хотели указать на отсутствие романтических чувств своему партнеру или предупредить кого-то о предстоящих неприятностях.

Впрочем, в современном мире люди трактуют этот цвет позитивнее. Так, желтые цветы теперь ассоциируются с солнцем, теплом и счастьем. Они стали символом дружбы, благополучия и успеха. Что интересно, в разных культурах этот цвет также означает оптимизм и процветание.

Желтые цветы часто дарят, чтобы продемонстрировать благодарность и уважение, поздравить с днем рождения или даже свадьбой. Однако если вы знаете, что человек верит в суеверия, то лучше воздержаться от подобного подарка, чтобы не вызвать недоразумений. В таком случае уместнее выбрать цветы пастельных или нейтральных оттенков.

Можно ли дарить желтые цветы / Фото Freepik

Можно ли дарить человеку четное количество цветов

Некоторые украинцы верят, что нельзя дарить четное количество цветов, ведь это плохая примета, которая якобы может привлечь проблемы. Наши предки считали, что такие букеты символизируют завершение жизни и наступление смерти. В связи с этим, эти цветы якобы могут принести негативные последствия, ведь ассоциируются с бедой и похоронами. Поэтому люди до сих пор избегают подобной традиции, поскольку боятся скорой смерти и несчастья.

Впрочем, по народным поверьям, разрешается вручить человеку букет из 12 растений, если он переживает сложный период в жизни. В то же время далеко не каждый верит в суеверия, поэтому не воспринимает подобные традиции. Однако до сих пор большинство людей выбирает нечетное количество цветов, когда хочет подарить приятные эмоции и впечатления кому-то другому.