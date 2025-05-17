Особенно мужчинам: почему нельзя праздновать 33 года

Далеко не все люди отмечают свое 33-летие. В народе этот день рождения считается опасным, особенно для мужчин.

Многие считают это событие не праздничным, а скорбным. Почему нельзя отмечать 33 года – рассказывает LifeStyle24.

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Почему нельзя праздновать 33 года

Согласно Священному Писанию, именно в 33-летнем возрасте Иисуса Христа распяли на кресте, на горе Голгофе. Это возраст, в котором Сын Божий принял мученическую смерть ради спасения человечества. В связи с этим, число 33 начало ассоциироваться с испытаниями и страданиями, но одновременно – с духовным обновлением.

Так, в народе начали избегать празднования 33-летия, чтобы не навлечь беду. Мужчинам не стоит отмечать этот день рождения, потому что возникает высокий риск привлечь неудачи, потери, проблемы со здоровьем и духовный кризис. Кроме этого, предки считали, что на 33-м году жизни человек предстает перед сложными жизненными вызовами.

Важно помнить, что каждый самостоятельно должен решить, придерживаться ли этих суеверий, или нет. Впрочем, немало украинцев до сих пор верят в подобные приметы, потому что не хотят искушать судьбу.

Почему нельзя праздновать 33 года / Фото Unsplash, Quan Nguyen

Почему не празднуют 40 лет

Дело в том, что число 40 связано со смертью и переходом души в загробную жизнь. По традиции на сороковой день после смерти поминают покойника. Ведь именно тогда, согласно верованиям, душа окончательно покидает земной мир. В связи с этим празднование 40 лет воспринималось как плохой знак, потому что человек якобы сам себя провожает в загробную жизнь.