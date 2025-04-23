Существует немалое количество примет и поверий, связанных с днем рождения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в свой день рождения

Человеку не следует занимать или брать деньги в долг в свой день рождения. Считается, что тогда возникает высокий риск привлечь финансовые трудности и бедность на целый год. Также не стоит убирать и выносить мусор в день праздника. По поверьям, вместе с пылью и грязью можно вынести из дома собственное счастье, поэтому лучше позаботиться о чистоте дома накануне. Кроме этого, не рекомендуется мыться в день рождения. Хотя вода и имеет очищающие свойства, однако именно в этот праздник она может смыть не только негатив, но и благосостояние и удачу.

Важно также избегать стрижек в день рождения, ведь есть поверье, что это может негативно повлиять на здоровье. В то же время нельзя надевать старую одежду на праздник, потому что она ассоциируется с бедностью и неудачами, которые могут закрепиться на весь год.

Что интересно, наши предки старались не праздновать день рождения заранее, чтобы не накликать беду. К тому же не рекомендуется загадывать желания вслух. Лучше всего мечтать мысленно, ведь тогда есть больше шансов, что желаемое сбудется.

Что нельзя делать в свой день рождения / Фото Freepik

Можно ли праздновать день рождения тем, кто родился в пост

Во время поста важно придерживаться определенных пищевых ограничений, в частности не употреблять продукты животного происхождения, и отказаться от развлечений. Впрочем, многие люди интересуются, можно ли тогда отмечать день рождения, если он приходится на пост.

По словам священника Юлиана Тимчука, верующим разрешается это делать. В Библии нет прямого запрета на празднование дня рождения в пост, поэтому важен не факт празднования, а то, как именно христиане его проводят. Хотя во время поста люди придерживаются сдержанного образа жизни, не стоит отказываться от радости и благодарности за еще один прожитый год.

Однако празднование не обязательно должно быть громким застольем с развлечениями. Вместо этого оно может быть скромным, но искренним.