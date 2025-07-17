Можно ли людям вечером выбрасывать мусор: запомните это

В повседневной жизни мы часто не задумываемся над тем, как наши действия связаны с древними обычаями. Одной из таких незаметных вещей является вынос мусора.

В народе верили, что существует определенное время, когда нельзя избавляться от бытовых отходов. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

Интересно Чтобы не привлечь беды: 8 вещей, которые категорически нельзя делать после захода солнца

Можно ли вечером выбрасывать мусор?

Согласно народным поверьям, если выносить из дома мусор вечером, можно вместе с ним "выбросить" счастье, благополучие и даже здоровье. Во многих регионах Украины люди верили, что это может привлечь в дом злых духов, ведь потусторонние силы активизируются именно ночью. Поэтому выбрасывать что-то из дома после захода солнца считалось опасным.

Более того, вечером не следует избавляться от никаких вещей или отходов, потому что тогда человек бессознательно отдаст что-то ценное потусторонним силам. В частности, благосостояние, финансовую стабильность или семейный уют.

Можно ли вечером выбрасывать мусор / Фото Freepik

Что говорят в церкви об этом суеверии?

По словам священника Православной Церкви Украины Алексея Филюка, мусор можно выносить в любое время. Верующие не должны жить в беспорядке, поэтому должны убираться в домах. Алексей Филюк заверил, что стоит очищать как души исповедью и покаянием, так и дома вениками и пылесосами.

В современном мире все больше людей отказываются придерживаться этого суеверия. Однако кто-то продолжает верить в подобные вещи, вероятно, из-за уважения к мнению старших, чем из-за реального страха перед последствиями.