Кроме этого, предки боялись, что лишатся не только материальных благ, но и энергетической защиты. Можно ли выносить мусор вечером – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на видео Алексея Филюка, священника Православной Церкви Украины.

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Можно ли выносить мусор после захода солнца

По словам священника, мусор можно выносить в любое время. Верующие не должны жить в беспорядке, поэтому должны убираться в домах. Алексей Филюк заверил, что стоит очищать как души исповедью и покаянием, так и дома вениками и пылесосами.

В доме не надо, чтобы лежало много мусора. Отбросьте предрассудки, убирайте, заметайте, ведь греха в том нет,

– отметил священник Православной Церкви Украины.

Почему наши предки не выбрасывали мусор вечером

Для предков вечер был временем подведения итогов дня, поэтому любые действия, связанные с вынесением чего-то из дома, могли символизировать потери. Поэтому те, кто стремился сохранить деньги и благосостояние, старались не выбрасывать ничего в темное время суток. Наши предки считали, что нечистая сила могла также принести конфликты и недоразумения в семью. К тому же человек рисковал остаться одиноким до конца жизни, если бы вынес мусор вечером.

В современном мире все больше людей отказываются придерживаться этого предрассудка. Впрочем, некоторые продолжают верить в подобные вещи, вероятно, из-за уважения к мнению старших, чем из-за реального страха перед последствиями.