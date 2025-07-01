"Что Бог соединил, человек пусть не разлучает": почему женихам важно венчаться в церкви

Если вы и ваша вторая половинка решили соединить свои жизни навсегда, у вас, вероятно, возникает вопрос: стоит ли венчаться в церкви? Многие не признают церковного брака и считают, что росписи в ЗАГСе – вполне достаточно.

Однако в материале Lifestyle 24 со ссылкой на издание Bogoslov.org мы расскажем, почему венчание имеет важное значение и в чем заключается ключевая разница между светским и церковным браком.

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Почему важно венчаться в церкви

Главное отличие между светским и церковным браком заключается в восприятии его сущности.

Для верующих людей брак – это священный союз, который имеет безусловную ценность, авторитет и рассматривается как неразрывный и вечный. Зато для тех, кто не исповедует религиозных убеждений, брак часто воспринимается как удобная форма сожительства или социальная сделка, которая может обеспечить определенные блага или удовольствие. В таком случае разорвать его легко – достаточно сказать, что "не сошлись характерами".

Семейная жизнь людей, которые ценят собственные отношения с Богом, имеет совсем другое хронологическое, сверхвременное измерение,

– отмечает о. Евгений Заплетнюк.

Пока неверующие пары разводятся, ссылаясь на то, что "не сошлись характерами", для верующих супругов каждые трудности в отношениях – это повод задуматься над собой, увидеть собственные слабые стороны и искать источник конфликта не в другом, а прежде всего в себе.



Таинство венчания в церкви / Фото Pinterest

В христианской семье ссора – не причина сдаться, а сигнал к более глубокой работе над собой и отношениями. Там, где другие ставят точку в своем счастье, верующие ставят кому – и идут дальше вместе. Именно в этом – одно из ключевых преимуществ полноценной христианской семьи.

Семейная жизнь – это не вечный праздник, но и время огромных испытаний бедностью или богатством, смертями или болезнями близких, славой или позором, фортуной или постоянными неудачами. Не все могут это преодолеть одинаково мужественно,

– говорит о. Евгений Заплетнюк.

Христианский брак – это союз мужа, жены и Господа, который им во всем способствует, поэтому важно стать супругами не только перед государством, а и перед Богом.

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