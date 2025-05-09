Что подарить маме на День матери 2025: 4 идеи, которые будут греть душу мамы

В День матери важно сказать самому дорогому человеку самые теплые слова и подарить что-то трогательное. Стоит включить свое воображение, чтобы сделать собственноручно интересный подарок.

LifeStyle24 подготовил несколько вариантов презентов, которые можно вручить маме в этот важный семейный праздник. Эти подарки точно понравятся маме, ведь они будут сделаны с любовью и мыслью о ней.

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Подборка идей подарков маме на День матери 2025

Домашняя ароматная свеча

Такая свеча не только украсит дом, но и создаст уют и тепло. Для ее изготовления понадобится воск (пчелиный или парафиновый), фитиль, стеклянная баночка, аромамасло, сухоцветы, палочки корицы и кофейные зерна. Сначала следует подготовить сосуд, в частности украсить ее лентой или веревкой. Далее следует закрепить фитиль на дне баночки. После этого надо растопить воск на водяной бане, добавить ароматное масло и осторожно залить все в стеклянный сосуд. Туда можно еще добавить несколько лепестков или кофейных зерен для красоты. Теперь стоит дать свече застыть.

Домашняя свеча / Фото Pinterest

Домашняя свеча / Фото Pinterest

Открытка ручной работы

Для изготовления красивой открытки нужны: плотный картон, краски, ленты, сухоцветы, клей и ножницы. Вырежьте основу и сложите этот лист пополам. На внешней стороне будущей открытки нарисуйте цветы, сердце или что-то, что напоминает вам о маме. Украсьте лист лентами или кружевом и приклейте высушенные цветы. В то же время внутри следует написать искренние поздравления или стихотворение. Кстати, вы можете сделать небольшой кармашек внутри открытки для фото или записочки для большей красоты.

Открытка ручной работы / Фото Pinterest

Открытка / Фото Pinterest

Фоторамка

Вырежьте основу из картона или переделайте старую рамку. Оклейте ее тканью с орнаментом или цветной бумагой. Далее украсьте будущую рамку пуговицами, бусинами, лентами или элементами вышивки. После этого вставьте любимое фото и добавь надпись, например: "Лучшей маме" или "Люблю тебя". По желанию можете сделать подставку или отверстие для подвешивания рамки на стене.

Фоторамка / Фото Pinterest

Фоторамка / Фото Pinterest

Баночка "100 причин, почему я тебя люблю"

Возьмите стеклянную баночку и нарежьте цветную бумагу на 100 маленьких полосок. На каждой из них напишите приятные слова, в частности комплименты или благодарность за совместные воспоминания. Далее скрутите каждый клочок в маленький свиток и сложите бумажки в баночку. Украсьте ее лентами и подпишите: "100 причин, почему я тебя люблю". Ваш подарок мама будет открывать с улыбкой еще много раз, ведь он будет греть ее душу.

Идея подарка для мамы / Фото Pinterest

Надеемся вам понравилась наша подборка. Выбирайте идею и покажите маме свою любовь в День матери.