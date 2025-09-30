Традиционно осенью в Украине верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник напоминает о небесной защите и одновременно вдохновляет к мужеству и ответственности за свой народ.

Недаром для украинцев Покрова стала еще и Днем чествования защитников и защитниц Украины. Подробнее об истории и значении важного религиозного праздника – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Волынскую епархию Православной Церкви Украины.

Покров Пресвятой Богородицы 2025: какая история праздника?

По преданию, в Х веке, во Влахернском храме, во время молитвы верующие стали свидетелями чрезвычайного видения. Дева Мария предстала в сиянии, в окружении ангелов и святых, и распростерла Свой покров над присутствующими. Это стало знаком Ее небесного покровительства и поддержки во время опасности.

Впоследствии культ Покрова распространился среди славянских народов. В Украине он приобрел особое значение, ведь казаки считали Пресвятую Богородицу своей покровительницей, строили храмы в Ее честь и отправлялись в походы с иконами Девы Марии. Так, христианский символ материнской опеки органично соединился с украинским идеалом свободы и мужества.

Что означает праздник Покрова Пресвятой Богородицы?

Праздник Покрова напоминает верующим об опеке Богородицы над человечеством. Центральным символом дня является омофор – покрывало, которое Дева Мария простирает над христианами как знак Своей материнской защиты.

К тому же для христиан этот праздник является свидетельством заступничества Марии перед Богом, а для украинского народа – символом надежного приюта и духовной опоры. Недаром именно к Покрову традиционно обращались с молитвами о здоровье, благосостоянии, защите от врагов и мире в стране.

Покров Пресвятой Богородицы 2025

Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2025 году?