Поливальный понедельник 2025: лучшие поздравления с праздником в картинках и открытках

На второй день после Пасхи, христиане отмечают Поливальный понедельник. В этом году он пришелся на 21 апреля. Это старинный праздник со своими особыми традициями и обычаями.

В Поливальный понедельник было принято обливаться водой. Парни обливали незамужних девушек, чтобы те вышли замуж быстрее. А они в ответ приглашали к столу и дарили писанки. Также обливание было одним из способов ухаживать. Считается, что в Поливальный понедельник вода имеет целебные качества. По случаю праздничного дня LifeStyle24 подготовил подборку открыток и картинок, которые стоит отправить друзьям и близким. К слову Как здороваться на Пасху: запомните, что следует говорить и как отвечать Открытки и картинки-поздравления с Поливальным понедельником

Поздравления с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24



Поздравления с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24



Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24