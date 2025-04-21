Поливальный понедельник 2025: лучшие поздравления с праздником в картинках и открытках
- Поливальный понедельник в 2025 году будет отмечаться 21 апреля.
- LifeStyle24 подготовил подборку открыток и картинок для поздравлений.
На второй день после Пасхи, христиане отмечают Поливальный понедельник. В этом году он пришелся на 21 апреля. Это старинный праздник со своими особыми традициями и обычаями.
В Поливальный понедельник было принято обливаться водой. Парни обливали незамужних девушек, чтобы те вышли замуж быстрее. А они в ответ приглашали к столу и дарили писанки. Также обливание было одним из способов ухаживать. Считается, что в Поливальный понедельник вода имеет целебные качества. По случаю праздничного дня LifeStyle24 подготовил подборку открыток и картинок, которые стоит отправить друзьям и близким.
К слову Как здороваться на Пасху: запомните, что следует говорить и как отвечать
Открытки и картинки-поздравления с Поливальным понедельником
Поздравления с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравления с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24
Поздравление с Поливальным понедельником 2025 / Коллаж LifeStyle24